Amigos, Rafinha Bastos se pronuncia sobre denúncia de pedofilia contra PC Siqueira

Rafinha Bastos se pronunciou nesta quinta-feira (11) sobre as polêmicas envolvendo o amigo e parceiro no canal ‘Ilha dos Barbados’ no Youtube, PC Siqueira, que teve uma suposta conversa vazada em que fala sobre uma criança de 6 anos.

“Fui pego de supresa por essa história do PC. Não tivemos contato nos últimos dias. Eu e o Cauê estamos esperando ele se pronunciar. Só o PC sabe da veracidade disso. É mto pesado. Tô quieto porque não sei a real e não quero contribuir pra que ele faça uma merda com a própria vida”, disse Rafinha no Twitter.

“Tô com raiva e tô confuso. Isso foi muito inesperado. Tô tentando segurar a onda pra não cometer injustiça... mas preciso de respostas. Não só eu... eu, vcs e, daqui a pouco, a polícia. Como vcs, tô esperando ele falar”, disse.

Até o momento, PC ainda não se pronunciou sobre o assunto.