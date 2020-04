Monte Horebe: Confira onde vai ser paga a 2ª parcela nos dias 13 e 14

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - Na próxima segunda e terça-feira, dias 13 e 14, a partir das 10h, a Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab), efetuará os pagamentos da segunda parcela do auxílio-moradia de 2.166 famílias que foram retiradas da invasão Monte Horebe e que estão aptas a receber o benefício. Devido à prevenção à covid-19, o banco Bradesco, a Suhab e a Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), para não agravar o quadro de transmissão do coronavírus em Manaus, decidiram que o pagamento fosse realizado em dois dias, distribuído em dez agências específicas escolhidas pelo banco por possuírem melhor estrutura de atendimento. As listas de nomes divididas por ordem alfabética e endereços das agências selecionadas podem ser consultadas nos PDFs abaixo. Para receber o benefício, que é uma ordem bancária nominal, os beneficiários devem ir a partir das 10h, na agência Bradesco designada, munido de RG e CPF e apresentar certidão de casamento e/ou averbação de vivórcio, em caso de mudança de nome. Calendário Após análise da Unidade de Gestão Integrada (UGI) da Casa Civil, da Secretaria de Estado de Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) e da Suhab, ficou definido que o benefício de auxílio-moradia para essas famílias será pago sempre no dia 10 de cada mês. Quando acontecer da data cair em finais de semana ou feriados, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente.

Beneficiários inaptos

No primeiro pagamento, nos dias 11 e 12 de março, oito pessoas receberam o benefício duplamente e o sistema financeiro só detectou a duplicidade do pagamento durante a efetivação do pagamento da 2ª parcela. Portanto, esses assistidos só voltarão a receber quando do pagamento da 3ª parcela, prevista para o dia 10 de maio, conforme calendário de pagamentos do auxílio-moradia Monte Horebe.

Análise dos cadastros

Ainda no mês de abril uma equipe multitécnica composta pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Suhab, DPE e UGI/Casa Civil estarão analisando os cadastros e notificando pessoalmente os beneficiários quando verificada desnecessidade de continuidade no programa ou descumprimento do acordo