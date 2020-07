Mais de 100 pessoas morrem durante deslizamento de terra em mina de pedras preciosas

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Aproximadamente 113 mineiros morreram durante um deslizamento de terra, nesta quinta-feira (2), em uma mina em busca de pedras preciosas, em Mianmar.

De acordo com o Sistema Globo, o perfil oficial do Corpo de Bombeiros, nas redes sociais, relatou sobre o desabamento. "113 corpos foram encontrados até agora". "Os mineiros foram soterrados pela lama causada por fortes chuvas", informaram os bombeiros.

Ainda de acordo com a publicação, o desabamento ocorreu quando os mineiros extraíam jade das encostas escavadas em uma mina em Hpakant, uma cidade remota no estado de Kachin. Esse tipo de acidente é comum no país.

Outro caso parecido aconteceu em abril do ano passado, onde pelo menos 54 pessoas morreram devido ao desabamento de terra em outra mina em Hpakant, localizada a 800 km ao norte da capital, Naipyidó.