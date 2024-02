Vídeo mostra major da reserva matar porteiro após agredir esposa em PE

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo registrou o momento em que um major médico da reserva da Polícia Militar de Pernambuco matou a tiros o porteiro do prédio onde ele morava, no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife.

O porteiro José Washington de Santana, 53, foi morto durante o horário de trabalho. O crime ocorreu na Rua Tenente João Cícero, por volta das 21h, na sexta-feira (16).

Antes de cometer o homicídio, o major, que não teve o nome divulgado, teria agredido a esposa. Ela fugiu para o apartamento vizinho, informou a PMPE.

As imagens mostram que o agressor desce para falar com o porteiro e, em seguida, atira. No vídeo, é possível ver que o major puxa um revólver da cintura e aponta para o funcionário, que tenta se proteger. Em seguida, o oficial atira duas vezes contra o porteiro. Ele morreu no local.

Após atirar no funcionário, o major teria voltado ao apartamento e tirado a própria vida. Policiais militares do Bope foram acionados para atender a ocorrência. Os agentes isolaram o perímetro e iniciaram as negociações para que o autor se entregasse, mas ele já estava sem vida. O autor, de 60 anos, era major da reserva remunerada do quadro de oficiais médicos da PMPE

O caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal e um inquérito policial foi instaurado. "Maiores informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos", informou a corporação em nota enviada ao UOL.

O Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios de Pernambuco convocou um protesto pela morte de José Washington de Santana. Em nota, o órgão informou que está em luto "pela morte trágica" do porteiro. O ato foi marcado para a segunda (19), às 7h, em frente ao edifício onde ocorreu o crime.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.