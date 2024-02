Polícia apreende 522 celulares em ação contra comércio irregular em Santos

Maior parte dos celulares foi apreendida em assistência técnica. No estabelecimento, a polícia encontrou 330 celulares. De acordo com a Polícia Civil, as peças na loja não tinham procedência e os serviços de reparo não possuíam ordem de execução dos supostos clientes.

As buscas foram feitas na sexta (16) em duas lojas situadas no bairro Jardim Rádio Clube. Essa é a terceira fase da Operação Blocksignal, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e foi conduzida por policiais da Delegacia Seccional de Polícia de Santos.

