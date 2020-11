Vídeo flagra o momento em que carro atravessa muro no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 49 anos foi autuado após bater o carro que guiava contra o muro de um galpão, que acabou ruindo parcialmente, por volta das 6h desta quinta-feira (12), em São Manuel (259 km de SP). O motorista estava com sinais de embriaguez, segundo policiais militares que atenderam a ocorrência.

Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o Volkswagen Corsa guiado pelo suspeito atingindo o muro em alta velocidade, na rua 15 de Novembro. A estrutura de tijolos desaba, ainda de acordo com o registro, e não contém o veículo, que continua em linha reta para dentro do terreno do galpão.

O motorista, que estava com sinais de embriaguez, e o passageiro, um homem de 53 anos, foram encaminhados ao hospital com ferimentos leves, segundo a polícia.

A Secretaria da Segurança Pública, gestão João Doria (PSDB), afirmou que o Corsa foi apreendido porque estava com a documentação atrasada. Uma fiança de valor não informado foi paga pelo condutor, que acabou liberado em seguida.

Ele foi indiciado em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante e dano qualificado, acrescentou a pasta.

Carro invade creche na capital paulista Parte do muro de uma creche conveniada à Prefeitura de São Paulo foi destruído, após o motorista de um carro perder o controle do veículo e colidir contra a estrutura, no início da manhã desta quinta-feira (12), na Vila Matilde (zona leste da capital paulista). O condutor fugiu do local. Ninguém se feriu.

A Prefeitura de São Paulo, gestão Bruno Covas (PSDB), afirmou que além do muro, a parede de um banheiro também foi danificada em decorrência da colisão. "Havia um segurança no local, que felizmente não foi atingido", diz trecho de nota.

O governo municipal acrescentou ainda que a unidade é usada por filhos de funcionários de serviços essenciais no combate à Covid-19. "O atendimento foi suspenso no dia de hoje [quinta-feira] e a direção registrou um boletim de ocorrência. A mantenedora está verificando os danos e iniciará os reparos necessários nos próximos dias".