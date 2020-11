Covas vai dar auxílio de R$ 100 para inscritos no Bolsa Família e camelôs em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai conceder um auxílio de R$ 100 para inscritos no Bolsa família até 30 de setembro de 2020 e camelôs com Termo de Permissão de Uso em vigor por causa da pandemia da Covid-19. O benefício será pago durante três meses para o responsável no cadastro do programa assistencial.

De acordo com a portaria publicada nesta quinta (12) no "Diário Oficial da Cidade de São Paulo", se o estado de calamidade pública for ampliado para além de 31 de dezembro de 2020, o pagamento será prorrogado.

A medida também atinge os trabalhadores cadastrados no Sistema Tô Legal para o comércio ou prestação de serviços ambulantes, mesmo ainda não cadastrados no Programa Bolsa Família, mas que atendam às condições de concessão do benefício.

O pagamento de um complemento ao auxílio emergencial federal foi proposto pelo prefeito, candidato à reeleição, em outubro. De acordo com pesquisa Datafolha, 82% dos moradores da capital são a favor do auxílio mensal para pessoas sem renda ou com renda muito baixa.