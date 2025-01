Vídeo de câmera corporal mostra perseguição, tiro e ameaças contra estudante morto pela PM em SP

Mesmo com Acosta baleado, caído no chão e sem oferecer resistência, o policial continuou a ameaçar o jovem. "Se você se mexer você vai tomar mais um."

João Carlos Campanini, advogado do policial, disse que não há motivos para a decretação da prisão. "A defesa não verifica os requisitos da prisão preventiva no pedido. Sendo a liberdade regra do processo penal brasileiro, apenas se deve decretar essa medida extrema quando de fato houver efetiva e imediata necessidade", afirmou ele.

As imagens foram anexadas ao processo nesta sexta-feira (10). Acosta foi morto dentro de um hotel na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, no dia 20 de novembro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte do estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta, 22, foi gravada pelas câmeras corporais usadas pelos dois policiais envolvidos no caso.

