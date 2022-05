Vereadores de Porto Alegre aprovam proibição de linguagem neutra em sala de aula

"A questão de gênero na língua não é uma questão fechada. Não só de gênero neutro, mas de um uso inclusivo de gênero. Marcar profissões no feminino, como ‘presidenta’, é um exemplo disso. Pessoas não binárias em busca de uma designação mais condizente com o seu gênero, como seria o caso de ‘alunes’, se trata de um uso por demanda social", diz Schwindt.

O projeto também é contestado por um dos autores citados em sua justificativa, o professor de linguística da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) Luiz Carlos Schwindt.

"Na minha opinião, perdemos dois dias de trabalho debatendo um projeto inconstitucional enquanto temos escolas municipais com goteiras sobre as cabeças dos alunos e outras fazendo paralisações por falta de professor", diz o vereador Jonas Reis (PT).

Embora ressalte que compete ao governo federal "legislar privativamente sobre as diretrizes e bases da educação nacional", a Procuradoria entendeu que o município poderia agir de forma complementar desde que respeitadas "as diretrizes e bases nacionais".

Em novembro de 2021, o projeto recebeu parecer prévio de inconstitucionalidade pela Procuradoria-Geral da Câmara. O documento cita quatro processos em que o Judiciário observou ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.

Proposto em agosto de 2021, o projeto deu andamento a uma polêmica trazida ao Legislativo depois de a mãe de um aluno do sexto ano do ensino fundamental de uma escola municipal reclamar de três materiais didáticos da disciplina de história e geografia. Neles, enunciados se referiam aos estudantes como "alunes" e "queridxs alunxs".

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre emitiu nota em que declara que "concorda com a aprovação do projeto de lei que veta uso da linguagem neutra no município" e ressalta "a importância de seguir as normativas definidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que norteia os currículos dos sistemas e redes de ensino do país".

A tramitação do projeto de lei no Legislativo ignorou parecer prévio da Procuradoria da Câmara Municipal que o considerou inconstitucional. O texto é contestado ainda por um linguista citado nominalmente em sua justificativa.

