Projeto fará sequenciamento genético para agilizar diagnóstico de doenças raras em bebês

Um bebê que nasce com essa condição tem um processo de perda da força muscular, tendo dificuldade em mexer os membros do corpo. Segundo ela, o tratamento consegue frear a evolução da doença, mas não é capaz de recuperar o que já foi perdido. Assim, quanto mais rápido ele começar, melhor será as condições da criança no futuro.

Com essas amostras, é possível realizar o mapeamento genético para detectar doenças raras de forma muito mais rápida. Atualmente, o tempo médio está de 15 a 20 dias no Odisseia, mas experiências internacionais já conseguiram sequenciar em apenas cinco horas.

O foco da iniciativa são recém-nascidos que estão internados em UTIs neonatais e com suspeita de alguma doença rara. As amostras de DNA são fornecidas por três parceiros da Dasa: Hospital Sabará, Hospital das Clínicas da USP (ambos em São Paulo) e Hospital das Clínicas de Porto Alegre (RS).

No cenário normal, um bebê com suspeita de ter alguma dessas doenças raras poderia passar até por três exames para receber o diagnóstico. O primeiro deles é o cariótipo que demora em torno de 30 dias para ter resultado.

Segundo ele, há mais de 9.000 enfermidades diferentes identificadas no mundo. No Brasil, 13 milhões de pessoas sofrem dessa condição.

