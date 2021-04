Vereador entra na Justiça contra decreto de Eduardo Paes para taxar apps de transporte

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - O vereador Pedro Duarte (Novo) entrou com uma ação popular contra decreto do prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), que regula o transporte por aplicativos na cidade. As novas regras passaram a valer neste mês e incluem uma taxa de 1,5% sobre a receita das empresas e obrigação de credenciamento de motoristas na Secretaria dos Transportes.

