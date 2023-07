Vento derruba parede de empresa e mulheres são pisoteadas durante ciclone em SC

Uma das mulheres feridas, de 57 anos, está com suspeita de fratura na perna. Ela informou aos bombeiros que, no tumulto que se formou após o desabamento, alguém pisou na perna dela.

Funcionários saíram correndo depois que um vendaval derrubou uma parede de PVC no local. Um ciclone extratropical tem causado estragos no Rio Grande do Sul e em partes de Santa Catarina.

