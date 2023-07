4 aviões arremetem por causa do vento em Congonhas e 3 de Guarulhos vão para outros aeroportos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro aviões precisaram arremeter por causa de vento forte, quando tentavam pousar no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (13).

O ciclone extratropical que atua no Sul do Brasil provocou rajadas de vento na madrugada e na manhã desta quinta (13) em diversas regiões do estado de São Paulo, além de chuva rápida e isolada, além de quedas de dezenas de árvores.

Segundo a Infraero, que administra Congonhas, o aeroporto está operando no visual para pousos e decolagens na tarde desta quinta-feira.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, ocorreram rajadas de 72,2 km/h em Congonhas, as 12h. Foi a maior velocidade de vento registrada na capital paulista pelo órgão municipal até o começo da tarde desta quinta.

No Campo de Marte, de onde decolam helicópteros e aviões menores, o CGE reportou rajadas de 55,6 km/h no inicio da tarde.

Em agosto do ano passado, a estrutura de um estande de exposições voou para cima de uma avião em Congonhas. A causa teria sido uma rajada de vento de 72 km/h.

A Infraero afirma que que rajadas podem influenciar na operacionalidade do aeroporto, porém a decisão de pousos e decolagens em ocasiões de ventos fortes é do comandante da aeronave, conforme as informações meteorológicas que ele recebe.

Em Guarulhos, a GRU Airport, que administra o aeroporto internacional da grande São Paulo, afirma que devido às condições meteorológicas adversas três voos alternaram para outros aeroportos, e depois retornaram para Guarulhos.

A concessionária não soube informar se esses aviões chegaram a pousar nestes outros aeroportos antes de voltarem para Guarulhos, que era ponto final do destino.

Às 14h, o aeroporto estava operando normalmente para pousos e decolagens. Segundo o CGE, ocorreram rajadas de vento de 62,2 km/h em Cumbica.

No Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, não houve ocorrências até o fim da manhã por causa do vento. No local, segundo o CGE, houve rajadas de 62,6 km/h às 12h.

Segundo a Aeroportos Brasil, que administra Viracopos, questões sobre ventos são avaliadas pelos controladores, que respondem à Aeronáutica, e ficam em contato direto com os pilotos sobre as eventuais alterações meteorológicas que possam interferir nos voos.

A Defesa Civil estadual disse na quarta-feira (12), que havia previsão de rajadas de vento de até 80 km/h para esta quinta em Campinas. Na região metropolitana de São Paulo, a velocidade prevista era de até 90 km/h.