Vendedor de toalhas de Lula para Gagliasso celebra vendas, elogia Bolsonaro nas redes e monta placar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cansado de ouvir a pergunta sobre qual estampa de toalha, entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), é a preferida dos seus clientes, o ambulante Osvaldo Pires Valentim passou a exibir um placar com os números da disputa. A contagem, que começou no dia 1º de julho, mostra o petista à frente: 38 a 19 até quinta (7).

A polarização política tem sido positiva para o vendedor, que, além de toalhas, comercializa bonés e camisetas com as imagens dos dois candidatos em uma barraquinha na região da avenida Paulista, em SP. "Dá para pagar aluguel, água, luz, internet e sobra para comer uma pizza", diz.

Foi das mãos dele que o ator Bruno Gagliasso comprou as 20 toalhas de Lula para dar aos amigos. Na quarta (6), após a notícia viralizar, o artista encomendou mais 20 peças.

Para não perder clientes, Osvaldo não revela em quem vai votar. "Mas se você fizer uma pesquisinha básica no meu Instagram, vai descobrir", afirma ele, que tem algumas postagens contra o PT e a favor do governo Bolsonaro.

"Eu não revelo [o meu voto] porque quero vender para os dois públicos. São pessoas e eu amo pessoas", completa.

Na rede social, o ambulante se apresenta como @osvaldodastoalhas. O perfil é bem eclético. Há inúmeras fotos de animais, frases motivacionais, vídeos de pregações evangélicas, além do placar escrito em uma lousa verde com as vendas dos produtos com as imagens dos presidenciáveis.

Na página, ele também costuma marcar perfis de políticos e artistas. Fez um vídeo nos Stories em que provoca Thiago Gagliasso, irmão de Bruno —os dois não se falam. "Ele é bolsonarista, então, resolvi marcá-lo para provocar: você não vai comprar toalhas do Bolsonaro?", conta. Até a conclusão deste texto, não obteve respostas de Thiago.

Já sobre o irmão mais famoso, Osvaldo é só elogios. "O Bruno Gagliasso chegou na minha vida como um benefício muito grande", diz ele.

O primeiro contato entre os dois foi em maio, quando Bruno comprou a sua primeira toalha de Lula do ambulante. Dias depois, Osvaldo marcou o ator em um vídeo em que era xingado por uma mulher. "Ela disse que eu só deveria vender itens do Bolsonaro."

"Em protesto, o Bruno me encomendou as 20 toalhas", relata ele, que durante a semana comercializa os artigos na esquina da alameda Lorena com a avenida 9 de julho, região nobre de São Paulo. Já aos domingos, ele vende os artigos na avenida Paulista.

Depois da eleição, Osvaldo já sabe o que vai fazer. "Vender artigos para a Copa".