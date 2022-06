Veja o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vários serviços públicos não abrem em São Paulo nesta quinta-feira (16), dia de Corpus Christi, considerado ponto facultativo. Mas alguns voltam a funcionar já na sexta (17).

É o caso, por exemplo, das agências bancárias, que abrem em horário normal nesta sexta, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Contas de consumo (água, energia, telefone) e carnês com vencimento nesta quinta podem ser pagos, sem acréscimo, no dia seguinte.

Segundo a federação, as áreas de autoatendimento (caixas eletrônicos) ficarão disponíveis todos os dias para os clientes, assim como os canais digitais e remotos (internet e celular).

A mesma regra vale para o Poupatempo e para os postos do Detran (Departamento de Trânsito), que não abrem nesta quinta, mas funcionam normalmente na sexta.

Na saúde, as 470 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) só voltam a abrir na segunda-feira (20), assim como AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) Especialidades, Centros de Convivência e Cooperativa (Ceccos) e os Centros Especializados em Reabilitação (CERs) e Rede Municipal Especializada (RME).

Porém, quem quiser aproveitar a quinta-feira de folga para tomar vacina contra a Covid-19 ou contra a gripe, ou mesmo para colocar a carteira de vacinação em dia, bastar procurar uma das AMAs/UBSs integradas, que funcionarão das 7h às 19h entre quinta e sábado. Clique aqui para saber os endereços.

No domingo (19), a vacinação estará disponível nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo, Ceret e da Juventude.

A Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) funcionará em regime de plantão nesta quinta e sexta-feira.

Os parques públicos funcionam em seus horários tradicionais nos quatro dias. A exceção são os municipais da região da avenida Paulista, que fecham no domingo por causa da 26ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. São eles: Trianon, Tenente Campos Siqueira e Augusta.

O rodízio de veículos estará suspenso durante todo feriado prolongado, voltando a funcionar apenas na segunda-feira, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). As faixas exclusivas de ônibus, no entanto, não estarão liberadas.

No transporte público, a circulação dos ônibus nesta quinta será como a de um sábado. Na sexta, a frota será a de um dia útil.

Na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), as operações serão iguais às de um dia útil nesta quinta -as linhas 8-diamante e 9-esmeralda, porém, funcionarão com intervalos iguais aos dos sábados. Nos demais dias os trens seguem seus padrões habituais.

No metrô, as linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata terão a operação equivalente à de um sábado nesta quinta. Já as linhas 4-amarela e 5-lilás, os trens terão o esquema de domingo. Nos demais dias o funcionamento será normal.

Nos ônibus da EMTU (Empresa Municipal de Transporte Urbano), as operações desta quinta serão semelhantes às de um sábado. Na sexta, os veículos operam em normalidade.

No caso dos Correios, a rede de atendimento e o serviço de entrega funcionarão normalmente na capital, Grande São Paulo, Baixada Santista e Vale do Ribeira tanto na quinta quanto na sexta.

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ficarão fechadas nesta quinta-feira e sexta-feira devido a um ponto facultativo definido pelo Ministério da Economia.

As feiras livres funcionam normalmente, mas mercados e sacolões têm horários distintos nesta quinta, sem um padrão entre eles.