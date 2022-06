'Chorei em silêncio', diz bilhete de modelo e ex-mister teen desaparecido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O modelo e ex-mister teen Eduardo dos Santos Silva, 23, deixou um bilhete para a mãe pedindo perdão antes de desaparecer no domingo (12) em Joinville (SC).

A mensagem escrita pelo jovem foi encontrada pela mãe dele, a diarista Cândida da Silva, 43, na noite do último domingo (12), quando ele sumiu.

Em conversa com a reportagem , Cândida chegou a afirmar que o conteúdo do bilhete não a assustou.

"Talvez na cabeça dele acredite que não retribui o que faço pela gente. Estou com fé de que nada aconteceu. Penso que deve ter ido para algum lugar e que agora não volta por vergonha porque está todo mundo comentando", afirmou.

Eduardo teria sido visto pela última vez na ponte do rio Piraí, na região rural do município catarinense.

De acordo com a família dele, as buscas estão concentradas no local onde Eduardo teria sido visto pela última vez por um motorista de aplicativo que o teria deixado no local. O motorista não teria presenciado outra pessoa ou um segundo veículo nas proximidades, segundo parentes.

Ele saiu de casa vestindo uma calça preta e um moletom vermelho.

Nas redes sociais do jovem, seguido por mais de 12 mil pessoas, ele publica fotos do seu trabalho como modelo, de idas à academia e de concursos de beleza dos quais participou. Ele foi eleito mister teen em 2019, representando o município de Joinville (SC) na disputa estadual do concurso.

Nos comentários das últimas fotos dele, muitos amigos e desconhecidos pedem que ele volte para casa. "Espero que você saiba que é incrível! Que por mais que as coisas sempre pareçam difíceis pra gente, com jeitinho, a gente tira de letra, né? Não sei o que se passa no seu coração, mas estou torcendo pra que ele fique bem logo", diz um dos comentários.

Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas por meio do Disque Denúncia 181.