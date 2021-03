Veja como será o funcionamento dos serviços em SP no megaferiado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A antecipação dos cinco feriados na capital paulista, anunciados pelo prefeito Bruno Covas (PSDB), começa oficialmente nesta sexta-feira (26). A medida foi tomada para forçar as pessoas a não saírem de casa, durante a fase emergencial do Plano São Paulo, decretada com o intuito de frear as infecções, mortes e internações provocadas pelo novo coronavírus.

Os cinco feriados antecipados são o de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra de 2021 e os feriados do aniversário de São Paulo, de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra de 2022. O dia 2 de abril já é o feriado de Sexta-Feira Santa (Páscoa).

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) afirmou que os serviços pela internet devem ser priorizados durante o feriadão, durante o qual a entidade afirmou que terminais de autoatendimento poderão ser usados, além dos serviços online. Contas devem ser pagas nos prazos de vencimento, orientou a entidade. As agências da Caixa vão abrir das 8h às 12h exclusivamente para pagamento de benefícios sociais.

Pegar a estrada não está proibido, mas é desaconselhado, pois os feriados foram antecipados justamente para que os paulistanos não saiam de casa.

Quem insistir e resolver ir para o litoral, por exemplo, vai se deparar com praias interditadas ao público, comércios fechados e barreiras sanitárias em alguns municípios. As medidas foram tomadas para desestimular o turismo nesta fase da pandemia, considerada a pior até o momento.

O rodízio de veículos na capital passou a valer entre as 20h e 5h, desde esta segunda-feira (22), e se estende pelo megaferiado.

Parques estão fechados ao público, desde o dia 15, por causa da fase emergencial decretada pelo governo estadual e assim permanecerão durante os feriados antecipados.

Escolas municipais e estaduais não terão aulas durante o feriadão. A gestão João Doria (PSDB) não informou se irá manter unidades abertas, para servir merenda a estudantes em situação de risco.

MEGAFERIADO - O QUE FUNCIONA

Bancos

Vão priorizar atendimento digital

Nas agências, haverá triagem na entrada, dando preferência ao atendimento para os casos de recebimento de benefícios sociais, pagamento de salários, aposentadorias e pensões O vencimento dos boletos não será alterado Saúde

Nos dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1° de abril, todos os serviços de Saúde da capital funcionarão de forma ininterrupta Alguns serviços só fecham na Sexta-Feira Santa (2 de abril), permanecendo apenas os essenciais e plantões

Transportes

Metrô, CPTM e ônibus vão funcionar normalmente

Escolas

As redes estadual e municipal estão em recesso Nas escolas particulares, algumas não vão aderir ao feriado, mas farão somente com aulas online

Abastecimento

As feiras livres funcionarão normalmente Supermercados, açougues e padarias podem funcionar normalmente, seguindo as regras do plano emergencial

Viagens

Não há nenhum impedimento, mas a orientação das autoridades é para ficar em casa

No litoral, a maioria das cidades estará com as praias fechadas

A operação descida no sistema Anchieta-Imigrantes está suspensa

Serviços

Poupatempo, Procon e Detran não estão atendendo de forma presencial na fase emergencial. Os serviços são online

Espaços culturais

Bibliotecas, centros culturais, casas de cultura, teatros e outros espaços apenas com atividades online Centros esportivos

Fechados durante a fase emergencial

Telecentros

Os Telecentros, as unidades da rede FAB LAB LIVRE SP e as unidades do Descomplica SP permanecerão fechados

Hospitais veterinários

Só estarão fechados no dia 2 de abril

Rodízio

Está mantido no horário das 20h às 5h durante o feriado Segunda para terça: placas finais 1 e 2 Terça para quarta: placas finais 3 e 4 Quarta para quinta: placas finais 5 e 6 Quinta para sexta: placas finais 7 e 8 Sexta para sábado: placas finais 9 e 0