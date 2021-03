Surto de Covid-19 atinge 374 detentos em penitenciária de Araraquara

Decretado a partir de 21 de fevereiro, com restrições mais severas nos sete primeiros dias, o lockdown foi a saída encontrada pela prefeitura para tentar frear o avanço de casos e mortes e a falta de leitos hospitalares para atender os pacientes diagnosticados com a Covid-19.

Os presos que têm diagnóstico de Covid-19 são separados dos demais detentos na enfermaria da unidade prisional. Se o espaço for pequeno, a administração passa a usar celas de forma gradativa, até chegar ao ponto de isolar um pavilhão todo para atender os casos positivos. Foi o que aconteceu, por exemplo, num surto em Sorocaba, ainda no ano passado.

Mas, com a falta de políticas nacionais de combate à pandemia e a circulação da nova variante da doença, que fizeram disparar o total de casos e óbitos em Araraquara a partir do final de janeiro, os presos passaram por nova testagem a partir de fevereiro, quando começaram a ser encontrados todos esses casos.

Hoje, nenhuma das 178 unidades prisionais do estado tem um cenário que preocupe tanto quanto o de Araraquara, de acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária.

Com 1.647 detentos, a penitenciária masculina da cidade registra atualmente 374 casos do novo coronavírus, número que pode aumentar porque ainda há 209 presidiários aguardando os resultados dos exames. Dos diagnosticados com a doença, 80 já cumpriram o prazo de isolamento.

