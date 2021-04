Veja 7 fetiches surpreendentes que você provavelmente não conhecia

Existem muitas formas de prazer que você sequer consegue imaginar, mas nem por isso elas deixam de ser válidas. De acordo com especialistas, todos os comportamentos sexuais considerados “anormais” são tidos como parafilias (vale lembrar que pedofilia e necrofilia não se encaixam nisso e são práticas criminosas). As parafilias se encaixam na lista de fetiches como BDSM. E não são consideradas como perversão e nem doença, mas atitudes e fantasias que as vezes não envolvem a relação sexual “tradicional”.

Conheça alguns desses fetiches:

1. Feederismo: consiste em alimentar alguém para que a pessoa ganhe peso ou vice-versa. Além do prazer sexual, envolve também o oral e relações de dominador/dominado.

2. Fornifilia: a pessoa pode fingir que é um móvel enquanto tem relações ou até mesmo se incorporar à mobília durante o sexo.

3. Trampling: um parceiro pisa no outro, como se fosse o chão. Essa prática é muito comum no sadomasoquismo. A dominatrix usa sapatos de salto agulha para pisar no submisso.

4. Plushofilia: atração sexual por bichos de pelúcia. Relaciona-se com alguém que tenha Autoplushofilia é o ideal, já que consiste em imaginar a si mesmo como um bichinho de pelúcia.

5. Hematolagnia: ingerir ou observar o sangue do parceiro. O líquido pode ser fake ou não, porém, se for real, os praticantes são recomendados a fazer exames para evitar IST’s.

6. Dacryfilia: pessoas que têm uma atração por choro. Os dacrífilos também gostam de proporcionar conforto a quem chora.

7. Simforofilia: atração sexual que ocorre ao observar um desastre, da natureza ou cotidiano. Geralmente, a pessoa também gosta de fazer sexo em meio às destruições ou lugares abandonados.