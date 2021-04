Entidades médicas definem critérios para triagem de pacientes em UTIs diante de colapso

Para ele, a ausência de recomendações sobre como alocar recursos em momento de esgotamento não só contribui com o aumento do número de mortes mas também com o aumento na carga de estresse moral dos profissionais da saúde, já esgotados após um ano de enfrentamento da pandemia.

Ele faz uma analogia à fila do transplante, que leva em conta todos esses critérios. "Ninguém fura a fila do transplante. Não é porque você é rico, tem amigos influentes que você vai furar a fila."

Fernandes lembra que a proposta só vale para esse momento de esgotamento de recursos, de grave crise sanitária, tanto para pacientes com Covid e como com outras doenças.

Nos casos clínicos muito parecidos, em que mesmo com o uso dos critérios técnicos houver um "empate", o documento sugere que uma comissão de arbitragem, formada por dois profissionais intensivistas e um não médico, para que se tome a decisão com mais independência.

"É para que a população fique tranquila com o fato de que existe um método, um princípio. Até porque o nosso país é o do fura fila. Estão furando fila até na UTI", diz ele.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante do esgotamento dos leitos públicos de terapia intensiva, entidades médicas lançaram nesta sexta (9) um documento com recomendações para a triagem de pacientes em UTIs respeitando critérios clínicos, éticos e jurídicos.

