Veja 5 dicas para evitar gafes na confraternização da empresa

O evento da empresa sempre tem uma conotação profissional, se for permitido um traje informal, não exagere. Para as mulheres é ideal evitar decotes, roupas muito justas e transparentes. Homens devem evitar acessórios como correntes, camisas justas, roupas manchadas ou amarrotadas. Um cabelo lavado ajuda a evitar o aspecto engordurado.

Você pode procurar a pessoa responsável pela organização do evento para saber se o convite para o evento se estende à família, não há problemas em fazer isso. Mas não significa convidar parentes como sogros, tios e primos. Siga as orientações da empresa sobre a quantidade permitida. Se estiver em dúvida, vá sozinho e evite constrangimentos

É importante evitar brincadeiras maldosas com os colegas, não exponha sua vida pessoal, não critique a organização da festa e nunca fale mal do chefe. Não se isole ao celular ou tenha uma postura mal humorada, esteja presente. Dance, mas não até o chão pois algumas danças podem causar constrangimentos e render fotos em poses ousadas.

