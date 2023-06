Veículo com turistas capota nos Lençóis Maranhenses e deixa feridos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sete turistas ficaram feridos após um veículo capotar nos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, nesta segunda-feira (5). O acidente aconteceu no município de Santo Amaro do Maranhão, um dos principais destinos dos Lençóis, a 238 km da capital São Luís.

À polícia o motorista disse que perdeu o controle da direção depois que o sol atrapalhou sua visão. Eles passavam pelas dunas, e o carro foi parar na lagoa.

Todos os nove ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves. De acordo com a secretaria de Turismo de Santo Amaro, o carro era credenciado para circular no local e tanto o motorista como o guia de turismo tinham autorização para trabalhar.

Em nota, a Prefeitura de Santo Amaro do Maranhão afirmou que o município não pôde atender imediatamente a ocorrência porque as ambulâncias estavam todas ocupadas com transferência de pacientes para outras cidades. A prefeitura disse ainda que o hospital pediu apoio do Corpo de Bombeiros de Barreirinhas (MA), cidade vizinha, mas que eles não atenderam porque estavam a caminho de outra ocorrência.

Depois de retornar de uma cidade próxima, uma ambulância da prefeitura conseguiu fazer a transferência de algumas das vítimas do acidente para unidades de saúde. Um carro de apoio particular também auxiliou no resgate.

O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) informou que o acidente aconteceu dentro dos limites do Parque Municipal dos Lençóis Maranhenses, administrado pela prefeitura de Santo Amaro, e não no Parque Nacional, que pertence à União.

As regras para o deslocamento de veículos são as mesmas nos dois parques, segundo a Prefeitura de Santo Amaro. Apenas veículos de turismo credenciados previamente são autorizados a circular.

Este é o segundo acidente nos Lençóis Maranhenses no período de um ano. Em julho de 2022, um veículo clandestino que transportava turistas capotou nas dunas e afundou em uma lagoa em uma área restrita do Parque Nacional --ninguém ficou ferido. Os turistas entraram de forma ilegal no parque, por uma trilha, e seguiram pelas dunas do povoado de Atins até Santo Amaro. Durante o percurso, o veículo capotou e caiu em uma das lagoas do parque.

Em outubro do ano passado, no Ceará, duas turistas morreram após um veículo despencar de uma das dunas de Guriú, em Camocim, no litoral oeste do estado.