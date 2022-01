Van despenca de viaduto no Rio e deixa ao menos um morto e 16 feridos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma van despencou de um viaduto na Linha Vermelha, na altura de Duque de Caxias, sentido Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (10). Pelo menos uma pessoa veio a óbito e outras 16 ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. A ocorrência aconteceu por volta das 8h20, quando os bombeiros foram acionados até o local. Os feridos foram levados para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, e para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. O veículo, que continua no local do acidente, ficou completamente danificado. A área foi interditada.

