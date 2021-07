Vale do Anhangabaú reabre neste domingo

Além disso, o novo Vale do Anhangabaú também conta com uma pista de skate e uma estação de jogos. São cerca de 800 metros quadrados dedicados aos esportes de rua e às atividades infantis.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vale do Anhangabaú, localizado no centro histórico de São Paulo, será reaberto ao público neste domingo (25), das 8h ao meio-dia.

