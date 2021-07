Feira da droga na cracolândia tem 'área vip' com delivery e seguranças

Um recente relatório de inteligência da Polícia Civil de São Paulo apontou que, atualmente, os criminosos da facção conseguem obter um lucro muito maior com a venda do quilo do crack na região da cracolândia do que com o comércio de cocaína nas regiões nobres da capital.

Por mês, cada uma das barracas vende até meio milhão de reais, rendendo ao tráfico da região, no período, até R$ 15 milhões, ainda conforme as apurações da Polícia Civil.

Segundo Zaparoli, a partir de R$ 4.000, é possível reservar um cômodo em um dos prédios. O valor sobe conforme o usuário solicita regalias, como colchão, televisão, entrega de alimentos e, claro, abastecimento do local com drogas.

Durante seis meses, policiais ligados à 1ª Delegacia Seccional do Centro monitoraram a rotina de traficantes e usuários da região, identificando a logística de venda. Essa apuração constatou que criminosos transformaram prédios abandonados em algo parecido como hotéis, onde alugam cômodos para quem quer consumir droga em uma espécie de camarote fora da rua, com direito a serviços de até seguranças particulares.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dependentes químicos com maior poder aquisitivo chegam a desembolsar entre R$ 10 mil e R$ 15 mil, por semana, para usar drogas em uma "área VIP" na região da cracolândia, no centro da capital paulista, segundo investigação da Polícia Civil.

