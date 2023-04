Usuários de drogas provocam incêndio na cracolândia após abordagem policial

A presença do fluxo de usuários levou comerciantes a fecharem as portas nas ruas mais afetadas pelo comércio e consumo de drogas. Ao menos 23 comerciantes fecharam as portas nos últimos três meses na região da rua Santa Ifigênia e no bairro de Campos Elíseos

De acordo com a Polícia Militar, os incêndios foram provocados em reação a uma abordagem no local na tarde deste domingo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Usuários de drogas atearam fogo a sacos de lixo e materiais recicláveis nas ruas do centro de São Paulo que abrigam atualmente a cracolândia no início da noite deste domingo (2).

