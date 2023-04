Mar agitado surpreende banhistas em Itacoatiara, no Rio

Segundo meteorologistas, nesta época do ano, a passagem de centros de baixa pressão, conhecidos como ciclones extratropicais, traz frentes frias que promovem agitações no oceano, causando a formação das ondas grandes.

O fenômeno atraiu surfistas ao longo do final de semana. Os atletas frequentam a praia de Itacoatiara como treinamento para enfrentar as famosas ondas gigantes de Nazaré, em Portugal.

O evento ocorreu na pedra do Pampo. Nas imagens, é possível ver que havia uma bandeira vermelha fixada na rocha, indicando risco no local. Não houve registros de feridos ou afogamentos.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A praia de Itacoatiara, na região oceânica de Niterói, no Rio de Janeiro, registrou ondas gigantes neste domingo (2). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a água cobre uma das rochas no local, surpreendendo banhistas.

