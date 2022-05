Usuários da Cracolândia procuram internação mas não são atendidos

Os cerca de 50 usuários que aceitaram ir para abrigos foram encaminhados para o complexo Boracea, na região central, e para o Centro de Acolhida Emergencial Maria Maluf, na Mooca. Nenhum foi para as unidades do Siat (Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica), criados para receber usuários abusivos de drogas.

Diferente do atendimento a usuários de drogas, essas equipes são orientadas a encaminhar as pessoas abordadas para abrigos emergenciais, não especializado em dependentes químicos.

A operação policial teve início às 4 horas, quando equipes da Polícia Civil, Militar e GCM entraram na praça. Os usuários receberam ordens para ficarem sentados na base da estátua do Duque de Caxias. Conforme eram revistados, os usuários eram direcionados à rua General Rondon, perpendicular à praça, onde estavam as equipes de assistentes sociais.

De acordo com o delegado Severino Vasconcelos, do 77º DP (Campos Elísios), os usuários de drogas da praça Princesa Isabel iriam receber atendimento médico caso quisessem.

"Tiraram as minhas coisas, não tenho onde dormir", disse Teixeira enquanto esperava. A porta do Caps Ad abriu às 6h30, duas horas e meia após o início da operação.

Ele, então, atravessou a praça e tocou a campainha do Caps Ad, unidade criada justamente para tratar os dependentes químicos que ficam no entorno da Cracolândia. Ninguém atendeu. A reportagem o acompanhou durante cerca de meia hora em que esperou atendimento.

