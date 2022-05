SPTrans desvia 30 linhas de ônibus por operação na cracolândia nesta quarta

O objetivo é retirar as barracas montadas na praça pelos usuários e, segundo a polícia, usada por traficantes para vender as drogas sem serem flagrados pelas câmeras de segurança. Serão cumpridos 36 mandados de prisão expedidos pela Justiça com base nas investigações da Operação Caronte, segundo a Polícia Civil.

Os desvios se devem a uma megaoperação da Polícia Civil e da prefeitura na cracolândia. Policiais do Choque e da Iope, grupo de elite da GCM, estão desde 4h da manhã desta quarta no local.

