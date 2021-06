USP tem maioria de novos alunos vindos da escola pública

Por ora, no entanto, essa diversidade não é visível nem no campus, que permanece fechado sem previsão de reabertura devido à pandemia do coronavírus, nem em muitas das salas de aula virtuais, uma vez que em diversas turmas todos os estudantes desligam suas câmeras.

Já a unidade com maior proporção de ingressantes vindos de escola pública foi a Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, com 56,7%

A diferença se deve à exigência por parte das unidades de notas mínimas no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), pelo qual ingressam parte dos cotistas. Em razão disso, por vezes não há candidatos em número suficiente que atendam os requisitos para as vagas.

No total, considerando os candidatos que ingressaram por ampla concorrência, a proporção de pretos, pardos e indígenas entre os calouros da mais prestigiada universidade do país ficou em 27,4%.

