Universidades brasileiras são referência em odontologia e engenharia de petróleo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil possui o melhor ensino superior da América Latina, mostra o QS World, principal ranking universitário no mundo. A USP (Universidade de São Paulo) é a principal instituição da região.

O país se destaca em áreas específicas, como odontologia, na qual há três universidades entre as 50 melhores do mundo -USP, Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Unesp (Universidade Estadual Paulista).

Na sequência, vem engenharia de petróleo, com duas universidades dentre as 50 mais bem avaliadas -USP e UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

A USP domina o cenário nacional e latino-americano com 44 cursos classificados entre os 100 melhores do mundo e oito no top 50. Destaques para a 9ª posição mundial em engenharia de petróleo e a 13ª em odontologia.

No Brasil, a Unicamp é a segunda instituição mais bem avaliada, com oito cursos entre os 100 melhores, com destaque para ciências sociais.

Neste ano, o ranking avaliou mais de 21 mil programas acadêmicos de mais de 1.700 universidades em 100 países, tornando esta a análise mais abrangente já realizada pelo QS.

"O Brasil continua a se destacar no ensino superior na América Latina, com universidades como a USP conquistando posições de destaque global. No entanto, a crescente competição internacional, especialmente da Ásia, exige que as instituições brasileiras adotem estratégias eficazes para manter sua relevância no cenário global", diz Ben Sowter, vice-presidente da QS.

CURSOS MAIS DESTACADOS NAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS

**Odontologia**

- 13º lugar na Universidade de São Paulo

- 26º lugar na Universidade Estadual de Campinas

- 39º lugar na Universidade Estadual Paulista

**Engenharia de petróleo**

- 9º lugar na Universidade de São Paulo

- 40º lugar Universidade Federal do Rio de Janeiro

A USP NO RANKING

- 25ª em antropologia

- Entre 21ª e 50ª em história da arte

- 33ª em engenharia mineral

- 39ª em educação física

- 43ª em arqueologia

- 47ª em enfermagem

- 50ª em política