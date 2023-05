Universidade Federal do Amapá apura suposta apologia do nazismo

A UNE (União Nacional dos Estudantes) também se manifestou. "É preciso que a universidade apure com urgência. A utilização de símbolos nazistas não é liberdade de expressão, nazismo é crime!", escreveu a entidade num post no Twitter.

Após a publicação do posicionamento, estudantes pediram à universidade que, de fato, prossiga com a investigação.

A coordenação do curso de enfermagem também criticou o caso e lembrou que a apologia do nazismo é um crime previsto na legislação brasileira.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um professor do curso de enfermagem da Unifap (Universidade Federal do Amapá) foi denunciado por alunos em redes sociais após entrar na sala de aula com uma garrafa d'água adesivada com um símbolo nazista.

