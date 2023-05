Corpos esquartejados são encontrados em cemitério clandestino de SC

Os corpos delas foram enterrados no quintal da casa do suspeito, que foi preso preventivamente. O cemitério ficava em uma construção atrás da casa dele.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corpos humanos esquartejados e um cachorro decapitado foram encontrados no sábado (20) em um cemitério clandestino em Balneário Barra do Sul, no litoral norte de Santa Catarina.

