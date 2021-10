Um de cada cinco professores negros diz já ter sofrido racismo na escola

Neste momento, a escola onde Rosemeire trabalha, na região de Guaianases, extremo leste de São Paulo, trabalha com conto de fadas com personagens negros.

Nem tudo, no entanto, é má notícia. Desde 2003, o Brasil tem uma lei que coloca no currículo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana.

"Chamamos a família, que ficou com muita vergonha e pediu desculpas", relata. Por ter acontecido com uma criança, o caso marcou muito, mas não foi o único.

Negra e professora há mais de 30 anos, Rosemeire Martins, 53, lista diversas situações ao falar de sua experiência com racismo no ambiente escolar.

Do total de entrevistados, 39% afirmam que nunca participaram de uma formação voltada a como lidar com atos discriminatórios em sala de aula.

Considerando-se todos os entrevistados, depois do racismo, em segundo lugar entre os preconceitos relatados com mais frequência contra os professores aparece a gordofobia (6%), seguida por discriminação por aparência ou condição física (5%).

A margem de erro é de seis pontos percentuais para mais ou para menos no caso do total da amostra e de dez para o conjunto de educadores que se declaram pretos ou pardos.

As entrevistas foram feitas por telefone ou videochamada a partir de lista de contatos fornecida pela associação em parceria com a Apeoesp, o sindicato de professores das escolas estaduais de São Paulo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nem a escola está imune ao racismo em uma sociedade racista. Uma pesquisa do Datafolha sobre preconceito no ambiente educacional encomendada pela Associação Mulheres Pela Paz mostrou que ao menos um em cada cinco professores negros da rede pública paulista diz já ter sofrido discriminação racial.

