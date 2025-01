Turistas invadem área em Fernando de Noronha para tirar fotos; multa pode chegar a R$ 10mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, em Fernando de Noronha autuou três turistas no último sábado (11) após elas serem flagradas em uma área de acesso proibido no mirante Dois Irmãos, dentro do parque nacional do arquipélago. As mulheres foram gravadas posando em um precipício, ignorando os avisos de um guia sobre os riscos e proibições de estar ali. O local é restrito devido à possibilidade de deslizamentos de pedras.

De acordo com o ICMBio, as infratoras, cujos nomes não foram divulgados, foram identificadas pela Área Temática de Proteção das Unidades de Conservação Federais do arquipélago, e o caso será investigado. As multas para esse tipo de infração variam entre R$ 500 e R$ 10 mil.

O acesso ao mirante Dois Irmãos é feito pelo Ponto de Informação e Controle da praia do Sancho, onde a trilha suspensa é equipada com sinalizações claras e mirantes cercados para garantir a segurança dos visitantes. As turistas teriam desrespeitado os limites estabelecidos, expondo-se a sérios riscos, conforme destacou em nota Lilian Hangae, chefe do Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio em Fernando de Noronha.

Durante a alta temporada, a fiscalização será intensificada, aumentando a presença de monitores e instalando mais placas informativas, ainda segundo o instituto.

O órgão também diz apelar à colaboração de moradores e visitantes para reportar atos que violem as normas do parque nacional. A denúncia pode ser feita anonimamente e deve conter informações como nomes, fotos, vídeos ou descrição física dos infratores.