Turista morre após passar mal em brinquedo aquático em Jericoacoara

O turista de 55 anos teve parada cardiorrespiratória enquanto brincava em parque aquático, de acordo com informações da TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo no Ceará. Ele foi levado ao hospital, mas não sobreviveu.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu no sábado (25) depois de passar mal em um brinquedo aquático inflável na Lagoa do Paraíso, em Jericoacoara (CE).

