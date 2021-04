Turista com resultado positivo para Covid-19 fura bloqueio e é perseguida em São Sebastião

A cidade está "no limite" do estoque de medicamentos para realizar intubação, e, por isso, não tem capacidade para atender pacientes que necessitem do procedimento em UTI. Atualmente, São Sebastião tem 20 pacientes em atendimento no Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 58 anos furou o bloqueio sanitário de São Sebastião após ter o resultado positivo no teste para Covid-19 nesta quinta-feira (1º). A turista chegava de Campinas pelo acesso em Boraceia, na costa sul do município.

