Tuk-tuks agora fazem entregas em SP, após proibição do transporte de passageiros

Mesmo após a proibição, a Grilo insiste que o veículo é seguro para os passageiros e que, mesmo reconhecendo a necessidade de regulação, é necessário deixar espaço para a inovação. "Essa solução iria entregar muito a São Paulo: menos poluição sonora, menos poluição atmosférica, e atender a necessidade das pessoas de fazer o 'first mile' (primeira milha, o trajeto de casa ou do trabalho até o transporte público) de forma acessível e segura."

"Achei muito bacana o fato de ser elétrico, tem a ver com estilo da minha padaria, que é artesanal, a gente se preocupa em utilizar o mínimo possível de plásticos e causar o menor impacto no meio ambiente possível", disse Sales.

Duas vezes ao dia, ele precisa retirar os folhados da sua fábrica de pães e levá-los diretamente para a vitrine. Até o mês passado, ele já havia contratado os serviços de seu próprio irmão, do porteiro de seu prédio e de uma empresa que faz entrega com carros.

Na capital, um total de 240 pessoas morreram em acidentes envolvendo motos até agosto --último mês com dados disponíveis no Infosiga, sistema de monitoramento de acidentes de trânsito do governo estadual. Já o sócio-fundador da Grilo afirma que, em cerca de quatro anos e com quase quase um milhão de quilômetros rodados, não houve nenhum acidente com pessoas feridas envolvendo os tuk-tuks.

Rápidas, mas não apressadas: a velocidade máxima dos triciclos é 50 km/h. Segundo Novaes, o limite é justamente uma das vantagens em relação em relação às entregas convencionais de moto. Produto e condutor chegam inteiros no destino, ele garante, o que contrasta com cenas comuns de motociclistas furando farol vermelho e fazendo conversões proibidas em alta velocidade.

Hoje, os tuk-tuks só transportam passageiros de empresas que façam parcerias com a Grilo. Esse serviço não é mais oferecido ao público de São Paulo, só as entregas. Mas a lógica de viagens curtas e rápidas -por isso há uma área delimitada na cidade-- se mantém.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) vivia, à época, um embate com o UberMoto e a 99Moto, serviços que ofereciam transporte de passageiros em motocicletas. A Grilo entrou no bojo meses depois, apesar dos veículos terem cabine fechada.

