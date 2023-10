Motorista enfrenta congestionamento na saída do feriado em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas que pegaram estradas rumo ao litoral paulista e ao interior neste feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida precisam de paciência e cuidado para enfrentar os congestionamentos nas rodovias.

Desde o início da manhã desta quinta-feira (12), as rodovias que levam ao litoral concentram os maiores trechos de lentidão. A Mogi-Bertioga, um dos principais acessos ao litoral norte de SP, registrava 39 quilômetros de congestionamento às 10h. O tráfego está bastante intenso desde o km 59, na região de Mogi da Cruzes (Grande SP) até o km 98, na chegada à Bertioga.

Já a rodovia dos Imigrantes, que liga a capital à Baixada Santista, tem tráfego lento do km 25 ao km 43 no sentido litoral, às 10h.

Na Anchieta, o congestionamento vai do km 26 ao 40, devido operação comboio, acionada em razão da neblina no trecho de serra.

Está em vigor no sistema Anchieta-Imigrantes a operação descida 7x3. O motorista utiliza as pistas norte e sul da via Anchieta, além da pista sul da rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao litoral. Já a subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.

A expectativa da concessionária Ecovias é que cerca de 405 mil veículos desçam a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas duas rodovias.

CASTELLO BRANCO-RAPOSO TAVARES

O sistema tem tráfego normal na Rodovia Raposo Tavares, já na Rodovia Castello Branco, sentido interior, tem pontos de lentidão do km 22 ao km 26.

Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna/ Carvalho Pinto, com pontos de lentidão por excesso de veículos entre o km 45 e o km 50 e do km 73 ao km 92, no sentido interior. No sentido capital, o tráfego é normal, sem congestionamentos.

Presidente Dutra

A rodovia Presidente Dutra tem tráfego intenso em São José dos Campos, do km 170 ao km 160. Em Taubaté, o tráfego está intenso do km 119 ao km 102.