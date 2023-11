Tsunami meteorológico assusta banhistas no sul de SC

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um tsunami meteorológico atingiu a praia do Cardoso em Laguna, Litoral Sul de Santa Catarina, na tarde deste sábado (11). De acordo com a Defesa Civil, o fenômeno "é de difícil previsão e sua ocorrência não é muito comum de ser observada". Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver carros sendo arrastados pelo avanço do mar.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.