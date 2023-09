Três pessoas ficam feridas após criminosos jogarem bomba em ônibus no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três pessoas ficaram feridas após criminosos jogarem uma bomba de fabricação caseira em um ônibus do transporte coletivo na avenida Brasil, na altura de Costa Barros, zona norte do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (27). O coletivo trafegava no sentido zona oeste.

Segundo relatos de testemunhas, o ataque ao veículo aconteceu após um arrastão na avenida. De acordo com o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, o grupo tentou atear fogo no veículo

Imagens que circulam nas redes sociais mostram pessoas feridas depois da explosão da bomba. As imagens mostram também estragos materiais e manchas de sangue.

Policiais que foram para o local encontraram o ônibus com as janelas quebradas e as três pessoas feridas.

"Os bandidos tacaram bomba, tem duas pessoas ensaguentadas", disse uma das passageiras, logo após o ocorrido.

Os feridos foram levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, no Realengo.

O policiamento permanece reforçado na região. A ocorrência foi encaminhada para a 39ª DP (Pavuna).

Na segunda-feira (25), homens armados impediram um trem da Supervia de circular na altura da estação Barros Filho, em uma ação que estaria relacionada à disputa de grupos criminosos rivais na região. No mesmo dia, um ônibus foi queimado no bairro.