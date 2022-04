Trapezista cai em apresentação no circo e fica ferido no Ceará; veja

O trapezista foi socorrido por funcionários do circo de levado para o Hospital Municipal de Caucaia Abelardo Gadelha com uma fratura no fêmur. Mesmo com o acidente, o espetáculo prosseguiu.

Era a primeira noite de espetáculo na cidade do Circo Porto Rico. Em sua apresentação, o trapezista Eduardo Elenilson Gama se desequilibra e solta a barra do trapézio, caindo fora da rede de proteção.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.