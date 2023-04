Teste de saúde mental viraliza no Tiktok, mas diagnóstico exige especialista

O médico afirma que mais do que responder a um teste online pontualmente, a pessoa precisa observar a si própria, notando se está muito angustiada, ansiosa, triste, desanimada ou com pensamentos ruins. Crises de ansiedade e medo de sair de casa são outros pontos de atenção.

"Quando uma pessoa se encontra em algum quadro de desequilíbrio psicológico, é natural que ela busque informações para entender o que está ocorrendo com ela. Oferecer à população conhecimentos básicos sobre os desequilíbrios psicológicos, não só instrumentaliza a pessoa para buscar auxílio profissional e melhorar sua qualidade de vida, como evita que o paciente conviva com uma doença sem saber que há uma alternativa de tratamento", diz Souza.

"Em relação à faixa etária, adolescentes mais novos (12 a 15 anos) e mais velhos (16 a 18 anos) não diferiram. Sobre as diferenças entre os sexos, esse aspecto pode estar relacionado a estereótipos de gênero, que demonstram especificidades quanto à saúde mental das meninas", destacam as pesquisadoras.

Após avaliarem 426 jovens de 12 a 18 anos de escolas públicas de Porto Alegre (RS) com o questionário, nomearam a versão como EDAE-A (Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse para Adolescentes) e comprovaram que a maior média ocorria entre as garotas.

Validado em 2013 para o público brasileiro, tem sido adaptado desde então por diversos estudos. Um deles, publicado em 2016 por pesquisadores da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), investigou como as 21 questões do DASS-21 poderiam ajudar a medir a intensidade dos sintomas da depressão, da ansiedade e do estresse em adolescentes.

O vídeo de Santos contando o índice obtido no teste DASS-21 (Depression Anxiety Stress Scales-21), em inglês) já teve 15,5 mil visualizações, 65,4 mil curtidas e mais de 2.000 comentários. O questionário é um dos mais utilizados e foi criado em 1995 por psicólogos da Universidade de New South Wales.

