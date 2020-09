Terremoto de 6,9 graus atinge oceano Atlântico perto de Fernando de Noronha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude de 6,9 graus na escala Richter foi registrado na noite desta sexta-feira (18) no oceano Atlântico, perto de Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco, e do arquipélago São Pedro e São Paulo, que é administrado pela União.

O registro foi feito por estações da Rede Sismográfica Brasileira operadas pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

O epicentro foi localizado a cerca de 282 km a leste de São Pedro e São Paulo, a 816 km a nordeste de Fernando de Noronha e também próximo a Natal (RN), Recife (PE) e Fortaleza (CE).

Segundo a Rede Sismográfica Brasileira, há possibilidade de novos terremotos nos próximos dias, mas o risco de tsunami está descartado.

A reportagem conversou com alguns moradores em Fernando de Noronha. Por lá o terremoto não foi sentido e nem deixou danos.

No arquipélago São Pedro e São Paulo, cujo tamanho é equivalente a dois campos de futebol, também não foi percebido nenhum abalo. O local abriga somente uma base da Marinha

José Bertotti, secretário estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, disse que este tipo de fenômeno não é comum na região. "Estou em contato permanente com o distrito naval para monitorar qualquer consequência que ainda possa oferecer risco ou ameaça a Fernando de Noronha."