Temporal deixa cidades do interior de SP sem energia e sem água

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O interior de São Paulo sofre com as consequências das fortes chuvas e das rajadas de ventos que atingiram o estado na tarde desta sexta-feira (3). Bairros das cidades de Piratininga, Jundiaí, Sorocaba, Mairinque, Indaiatuba, Salto, Itu, Capela do Alto, Votorantim e a Baixada Santista estão sem energia neste sábado (4).

Nas redes sociais, moradores das cidades paulistas compartilharam fotos e vídeos da tempestade que atingiu a região. Há relatos de moradores que estão sem luz desde às 15h de sexta.

A CPFL Piratininga informa em seu site que um imprevisto interrompeu o fornecimento de energia e que a equipe da empresa está trabalhando para o restabelecimento nos pontos afetados.

Segundo a empresa, o problema ocorreu por conta da forte tempestade que atingiu os municípios de sua área de concessão, o que ocasionou a queda de muitas árvores impactando trechos da rede elétrica nas cidades afetadas.

"Todo o efetivo da distribuidora foi imediatamente mobilizado e está atuando para restabelecer o fornecimento de energia aos serviços essenciais, como hospitais, unidades de serviço de abastecimento de água e demais serviços públicos prioritários a segurança da população".

Com ventos acima de até 151 km/h, segundo o Inmet, além da quedas de árvore o temporal provocou destelhamentos, deslizamentos e alagamentos.

Alguns usuários postaram imagens de transformadores pegando fogo. A companhia não respondeu se os equipamentos foram afetados pelas chuvas.

Em Sorocaba, o Parque Zoológico Municipal "Quinzinho de Barros" teve que ser fechado temporariamente por conta do temporal. O local registrou a queda de árvores e galhos.

Diversos pontos da cidade estão com semáforos apagados o que levou ao fechamento temporário do canteiro central de algumas vias. Sorocaba registra quedas de árvore em ao menos 10 pontos da cidade.

Segundo moradores dos municípios paulistas, a falta de energia já dura ao menos 15 horas, e o fornecimento de água também foi afetado.

Em nota nas redes sociais, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba diz que a ETA Cerrado não foi prejudicada conforme circulou em grupos de aplicativo. Segundo a companhia, há queda da rede de energia que abastece ao bairro, onde também fica a estação.

"A concessionária de energia segue atuando no local para restabelecer o fornecimento, o quanto antes e, a partir disso, retomar o funcionamento da ETA Cerrado à normalidade. Enquanto isso, força-tarefa do Saae está sendo executada para abastecer, com caminhões-pipa, hospitais e outras unidades de atendimento essencial e prioritário", diz o texto.

A companhia afirma que o abastecimento de água estará normalizado, em breve. A prefeitura da cidade diz que apesar das fortes chuvas e rajadas de vento registradas na tarde da última sexta-feira (3), não houve pontos de alagamento na cidade.

A falta de água ocorre ainda em algumas regiões dos municípios de Itapecerica da Serra, Mauá, Cotia, Santo André, Diadema, Osasco, Barueri, Guarulhos, Taboão da Serra, Itaquaquecetuba, Biritiba Mirim e Suzano.

Diversos bairros da capital também estão afetados como Americanópolis, São Mateus, Itaquera, Vila Mariana,Vila Clara, Santa Etelvina, Guaianazes, Cidade Tiradentes, Vila Mascote, Vila Santa Catarina, Vila Joaniza, Campo Grande, Jardim Promissão, Pedreira, Cidade Ademar, Chácara Flora, Morumbi, Capão Redondo.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta sobre ventos fortes para todo litoral paulista, entre 15h de sexta-feira (03) e 21h deste sábado (04).

A recomendação é que nas nas áreas litorâneas, devido a essas fortes rajadas de vento, as pessoas não permaneçam no mar e na orla das praias, mantendo atenção com as edificações, infraestruturas e vias que estejam em áreas vulneráveis à erosão e inundações costeiras. O órgão recomenda ainda que embarcações e evitem entrar em alto mar.