Empresa ainda não sabe tamanho de apagão, diz diretor da Enel

Através do aplicativo ou site, os clientes podem fazer um pedido de indenização, caso tenham registrado prejuízos com o apagão. Os casos serão avaliados individualmente.

Diante das queixas de dificuldade de falar com a empresa e reclamar pelo serviço de call center da Enel, o diretor destacou que o sistema ficou sobrecarregado com a demanda e que os clientes devem dar prioridade aos canais digitais para fazer contato.

A empresa ainda não deu previsão para voltar à normalidade dos serviços e afirmou que a Enel triplicou as equipes em campo, com cerca de 500 na rua. Ao todo, são atendidos 8 milhões de consumidores na região metropolitana.

Ele destacou que as regiões do Jardim São Luis, Vila Prudente, Campo Limpo e Jabaquara encontram-se em situação pior.

"A gente ainda está fazendo o levantamento de todos os casos, então a gente sabe que as regiões Sul e Oeste são as mais afetadas nesse momento. Mas o levantamento total, a gente ainda está fazendo porque ainda estão entrando muitos casos", disse.

