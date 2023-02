Temporal alaga vias em SP e atrapalha blocos de Carnaval

No entorno do sambódromo do Anhembi, em Santana (zona norte de SP), a chuva também causou alagamentos. A acesso à avenida Otaviano Alves de Lima ficou interditado nos dois sentidos na tarde de ontem.

O temporal e a interdição em razão do desfile dos blocos de Carnaval também causou trânsito, exigindo paciência extra do motorista que ficou na capital e queria se deslocar por essas regiões.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.