Chuva espanta parte do público, mas não impede folia em São Paulo

De acordo com o CPTEC/Inpe (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a previsão é de que a chuva continue durante a tarde e à noite. A mínima prevista é de 19 °C e a máxima é de 25 °C .

A chuva também recepcionou foliões a caminho do Bloco das Gloriosas, comandado por Glória Groove, uma das drag queens mais famosas do Brasil, que se apresenta na avenida Faria Lima, região oeste.

A pausa, contudo, foi curta. Mesmo com a tempestade os foliões do Minhoqueens voltaram para o meio da avenida São Luís e acompanham o bloco.

