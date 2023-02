Lewandowski tranca três ações contra Lula que já estavam suspensas

Com essas e outras ações suspensas, Lula deixou de ser considerado ficha suja. Ele se candidatou a presidente em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro (PL), alcançando 60 milhões de votos contra 58 milhões. Ironicamente, em 2018, as ações judiciais impediram Lula de concorrer. Naquele ano, o vitorioso foi justamente Bolsonaro.

Entre 2021 e 2022, o STF suspendeu três ações criminais contra Lula. Uma dela tratava da acusação de que ele recebeu supostas propinas por meio de doações ao Instituto Lula, feitas por empreiteiras. Outra ação penal era sobre supostos subornos pagos por meio de um terreno para uma nova sede para o instituto. As ações foram propostas pela força-tarefa da Procuradoria no Paraná, durante a Operação Lava Jato. A terceira ação suspensa foi a que acusava Lula de tráfico de influência na compra dos caças Grippen da Força Aérea Brasileira (FAB). Esta ação foi aberta pela Procuradoria no Distrito Federal, durante a Operação Zelotes.

