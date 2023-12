Temperatura média no Brasil bate recorde pelo quinto mês seguido

Mudança climática e El Niño contribuíram para termômetros subirem em 2023. O fenômeno aquece o Oceano Pacífico Equatorial acima da média, o que favorece o aumento da temperatura em várias regiões do planeta. Além disso, o aumento de emissões de gases do efeito estufa contribuiu para a ocorrência cada vez mais frequente de eventos extremos, explicou o Inmet.

